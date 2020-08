Rali Alto Tâmega: O vídeo da PEC 4 e 6-Boticas (14,23 Km), o Shakedown

Hoje terminamos de lhe mostrar os quatro troços diferentes do Rali Alto Tâmega com o vídeo da PEC 4 e 6-Boticas (14,23 Km), o Shakedown da prova.

O troço começa à saída de Boticas, segue pela R311 até Pinho, num traçado que até podia ser o da Rampa de Boticas, que é logo ali ao lado.

Tal como a rampa, começa a subir, rápida, com uma curva longa à esquerda na curva de nível no ponto mais alto. Tem muitas curvas e contra curvas, mas sempre muito rápido, passa a povoação de Pinho, começa a descer sempre em estrada ‘nacional’ muito larga, durante muita extensão perfeitamente ladeada por rails. Começa depois a ficar mais ‘enrolado’, com muita trajetória para fazer bem, um bom troço para os homens que já passaram pelas pistas. Passa sobre o Rio Tâmega, e pouco depois junto ao IP3. Vira depois para uma zona estreita e rápida, entre muros, com alguns ‘topos’ a precisarem de boas notas. Termina pouco depois na mesma zona.