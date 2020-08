Rali Alto Tâmega: O vídeo da PEC 3/5-Chaves/Boticas (19,40 Km)

Depois de lhe termos mostrado os troços de sábado do Rali do Alto Tâmega, hoje é a vez da terceira e quinta especiais, Chaves/Boticas (19,40 Km), que é a classificativa mais longa do Rali do Alto Tâmega e vai abrir as ‘hostilidades’, na manhã de domingo, sendo depois repetida a seguir ao almoço, antes de os pilotos decidiram tudo o que ainda estiver em aberto na Power Stage. Começa de forma rápida, passa algum tempo entre casas, na povoação de Castelões, depois fica ainda mais rápido, com algumas curvas difíceis devido à velocidade a que lá se chega, os motores vão andar, certamente a cortar bastante nesta zona. Depois da povoação de Calvão entra ainda numa estrada mais larga, mas que tem alguns topos, numa zona bem ondulada, mas sempre rápida até Ardãos. Daí, assim que viram para Meixide, para o planalto do Alto Barroso, com toda a imponência da Serra do Larouco, é uma zona típica de montanha, a subir até ao planalto, numa zona com uma paisagem absolutamente fantástica. Este bocado de troço faz lembrar a serra do Açor, Arganil. O troço termina perto de Meixide. Um autêntico troço de ‘Mundial’.