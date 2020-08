Rali Alto Tâmega: O vídeo da PEC 1-Alto Tâmega (15,06 Km)

Nos próximos dias o AutoSport vai mostrar-lhe os troços do Rali do Alto Tâmega, começando logo com a PEC 1-Alto Tâmega (15,06 Km), que se realiza na tarde de sábado, dia 29 de agosto. Trata-se duma especial muito rápida, com passagem em várias pequenas povoações, que em algumas zonas são bem estreitas. Tem zonas de alta velocidade e há casos, em que vão existir chicanes artificiais para baixar a velocidade média do troço, outras aproveitando a existência de entroncamentos, em que se criam chicanes, contornando o desenho existente. A paisagem é fabulosa, mas isso já todos sabíamos! A parte final é já numa zona estreita e mais lenta, a subir, terminando o troço um pouco depois na mesma estrada. Este troço é muito rápido, mas os troços são bem diferentes uns dos outros…