Rali Alto Tâmega: O que dizem os candidatos ao título do CPR

O Rali Alto Tâmega foi apresentado em Boticas, é uma prova nova para todos, já que regressa ao CPR após 28 anos, sendo por isso uma incógnita interessante na nossa principal competição de estrada: “Vai ser desafiante, tratando-se de uma prova nova no calendário. Ninguém leva referências e, portanto, será uma folha em branco para todos. Será muito interessante em termos competitivos, dado o grande equilíbrio de forças entre os pilotos da frente” disse Armindo Araújo, líder do campeonato com 88,94 pontos.

Já Bruno Magalhães, piloto do Team Hyundai Portugal “estou muito curioso e cheio de vontade para conhecer as características do rali. Aliás, defendo que todos os anos deviam surgir ralis novos no campeonato. O meu objetivo é vencer em Chaves. Toda a gente vai andar a fundo, tenho a certeza, na luta pelos primeiros lugares”, disse o piloto que é segundo classificado do campeonato, a 1,63 pontos de diferença do líder.

No terceiro lugar da competição está Ricardo Teodósio: “Faz-nos falta uma vitória esta época. Este é um rali novo, supostamente ninguém o conhece. Tenho tomado decisões técnicas que me têm prejudicado, mas já fizemos o nosso trabalho para melhorar e agora no Alto Tâmega vamos colocá-lo na estrada…”, disse o algarvio que é terceiro classificado no campeonato com 56,78 pontos.

Por fim, José Pedro Fontes, que precisa urgentemente de vencer para se manter na luta pelo título: “O Rali do Alto Tâmega é uma prova nova no campeonato, um nome histórico e é importante ter essas competições emblemáticas no nosso calendário. Para este rali só tenho um objetivo que é ganhar, pois apenas dessa forma terei hipóteses de lutar pelo título”, disse o piloto do Citroën C3 R5 que e quarto classificado do Campeonato com 51,26 pontos.