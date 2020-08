Rali Alto Tâmega, Jorge Castanheira (Diretor de Prova): “Máximo de responsabilidade”

A poucos dias de ir para a estrada o Rali Alto Tâmega, Jorge Castanheira, Diretor de Prova, deixa mensagens aos concorrentes e adeptos.

Já se sabe, que com a situação de pandemia que o mundo e o nosso país vivem atualmente o Rali do Alto Tâmega, como todos os outros eventos, sofreu alterações face ao que foi pensado inicialmente, nomeadamente a redução de quilómetros de provas especiais e a não existência de super-especiais. É uma situação anómala com que todos teremos de conviver e cumprir as medidas que foram determinadas pela FPAK, de acordo com a DGS no que concerne à covid-19: “A todos os concorrentes, espero que no decurso do Rali sintam o CAMI Motorsport como uma segunda família. Certamente que viveremos grandes momentos e espero que com o vosso desempenho e a nossa determinação alcancemos um grande sucesso As vossas qualidades e capacidades enquanto pilotos/navegadores serão uma mais valia para esta belíssima prova, estando convicto que todos iremos exercer funções com grande profissionalismo.

Aos espetadores peço o máximo de responsabilidade e atitude de bom senso e de civismo. Cumpram todas as normas de segurança.

A todos os membros da organização, equipas, pilotos/navegadores, equipas de assistência, patrocinadores e público relembro a obrigatoriedade do uso de máscara (mesmo em ambientes abertos), a necessidade de lavagem amiúde das mãos, o distanciamento social (mínimo 2 metros) e a não permissão de ajuntamento de pessoas. Com estas atitudes de responsabilidade, bom senso e civismo iremos levar a bom porto mais este rali. Desejo a todos boa sorte e que os resultados que ambicionam sejam alcançados”.