Rali Alto Tâmega, Gil Antunes: “Sabíamos ter que começar tudo do zero”

Gil Antunes/Diogo Correia estão confiantes para o Rali Alto Tâmega, prova que regressa ao Campeonato de Portugal de Ralis depois de quase 30 anos de ausência. Após o Rali Vinho da Madeira, que concluíram no oitavo lugar, a dupla do Dacia Sandero R4 vai tentar capitalizar a experiência acumulada, naquela que será a terceira prova do calendário do campeonato que terá como palco as classificativas transmontanas.

O Rali Alto Tâmega é uma prova com longa tradição no Campeonato Nacional de Ralis e regressa quase 30 anos depois para animar as estradas da região de trás os montes. Como tal, será uma estreia para a dupla Gil Antunes/Diogo Correia e demais concorrentes.

Esta prova fica marcada pela inclusão na equipa de um engenheiro de competição polaco com experiência na preparação e afinação de automóveis R4, aquela em que se insere o Dacia Sandero, “para que possamos ir mais além ao nível das afinações e conhecimento do Sandero”, começou por revelar Gil Antunes. “Ao encetarmos um projeto inédito a nível mundial sabíamos que íamos ter dificuldades acrescidas, porque teríamos de começar tudo do zero ao nível do conhecimento do automóvel, bem como ao nível da minha condução, por ser a minha estreia competitiva com automóveis de quatro rodas motrizes. Com este apoio adicional e com a experiência acumulada nos troços da Madeira, estamos confiantes em fazer um bom rali e dar mais um passo em frente na nossa progressão”, concluiu Gil Antunes.

O Rali Alto Tâmegavai ter um total de 101 quilómetros cronometrados, com a primeira prova especial de classificação a disputar-se no próximo sábado pelas 16h10m e termina ao princípio da tarde de domingo.