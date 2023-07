Rali Alto Tâmega com classificativas novas a apenas em redor de Chaves | AutoSport

O Rali da Água-CIM Alto Tâmega, cujo nome ainda poderá vir a ser alterado para esta edição 2023, sétima e penúltima prova do Campeonato de Portugal de Ralis, nos dias 15 e 16 de setembro, vai apresentar uma estrutura completamente diferente dos anos anteriores.

A cidade de Chaves continua a ser o centro nevrálgico do rali e as classificativas, em número total de nove, serão completamente novas para a “caravana” do CPR. A sua quilometragem (exceção feita à super-especial), varia entre os dez (mínimo) e os dezasseis (máximo) quilómetros de extensão.

De resto, o rali não irá afastar-se, a nível geográfico e ao contrário das edições anteriores, muito da cidade que o acolhe. A sexta-feira de manhã está reservada para o Qualifying e o Shakedown, arrancando o rali à tarde, com a disputa de dois troços, a que se juntará uma super-especial noturna em Chaves, na mesma zona dos anos anteriores, mas com um novo desenho. As restantes três classificativas – a Power Stage será a última –, percorridas duas vezes, disputam-se ao longo do dia de sábado, estando o final do rali previsto para cerca das 18h30.