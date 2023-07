Rafael Rêgo: “O sonho é chegar ao CPR numa equipa de primeiro plano ao volante de um Rally2” | AutoSport

Aos 17 anos e com um palmarés recheado de sucessos no desporto automóvel desde tenra idade, no qual se incluem três títulos nacionais de karting na categoria de cadetes e várias Taças de Portugal, secundados por outros êxitos no ralicross, Rafael Rego estreou-se agora com uma vitória nos ralis em Castelo Branco e no FPAK Júnior Team. O “afilhado” de Ricardo Teodósio foi, sem dúvida, o mais forte e regular, entrando com o pé direito na iniciativa da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting destinada a ajudar, através de apoio financeiro, e promover o lançamento de jovens pilotos nos ralis. Filho de Jorge Rego, antigo piloto de ralis, contemporâneo e amigo de Ricardo Teodósio, Rafael foi “apadrinhado” pelo algarvio, sendo hoje apoiado pela Teodósio Motorsport.

“Não houve qualquer segredo na minha vitória no Rali de Castelo Branco, pois o motor do carro até falhou bastante quando aquecia e tive uma saída de estrada no sábado que me custou dez segundos. Tal deveu-se ao facto de o ABS se ativar. A partir daí consegui ganhar uma vantagem grande [30 segundos] em apenas duas classificativas, para depois gerir essa diferença, sem inventar nada, apenas com o objetivo de chegar ao fim. Viemos depois a descobrir que as falhas de motor tinham origem numa bobine”.

Qual foi o contributo de Ricardo Teodósio, a nível de conselhos, para esta vitória?

“O meu ‘padrinho’ fez uma série de recomendações, tanto a nível de condução como de mentalidade relativos à forma como eu deveria abordar esta primeira prova. Mostrou-me diversos vídeos seus ‘onboard’ para eu analisar e estudar. Como preparação para este Rali de Castelo Branco participei no Rally de Lisboa como teste e aí, sim, foi a minha primeira vez ao volante de um carro de ralis. Na primeira prova do FPAK Júnior Team fui sempre com uma certa calma e sem inventar nada, para nas próximas surgir ainda mais forte”.

Estudante de mecânica, Rafael Rego não esconde até onde pretende subir nos ralis: “O sonho é seguir os passos do meu ‘padrinho’ Ricardo Teodósio e, um dia, chegar ao CPR numa equipa de primeiro plano ao volante de um Rally2”.

Na hora de festejar a primeira vitória, o jovem piloto de Odivelas não esqueceu de revelar a sua gratidão a diversas entidades e pessoas, com uma menção especial à sua navegadora…

“Tenho que agradecer o apoio dos meus pais, dos patrocinadores, dos meus ‘padrinhos’, Ricardo Teodósio e José Teixeira, da FPAK e da minha navegadora, Inês Veiga, cujo desempenho, com o seu saber e experiência, foi determinante para a obtenção deste resultado. Sem a Inês, que guiava o carro nas ligações, pois eu apenas o conduzia nos troços cronometrados, nada disto teria sido possível”.