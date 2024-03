Rafael Rego estreia-se com um Peugeot 208 Rally4 | AutoSport

A temporada de 2023 revelou ao mundo dos ralis um nome promissor, Rafael Rego, através da sua destacada participação no FPAK Junior Team. Este ano, Rafael alcançou um marco importante na sua carreira, assegurando a presença na Peugeot Rally Cup Portugal, que integra cinco etapas do Campeonato Nacional. Esta prova destina-se a evidenciar os jovens talentos portugueses ao volante do Peugeot 208 Rally4.

A jornada de 2024 para Rafael inicia-se já este fim de semana no Rally Casinos do Algarve, marcando o seu regresso às pistas, desta vez com Rui Serra como co-piloto e com o apoio técnico de The Racing Factory. Rafael expressou um profundo agradecimento a todos que contribuíram para este momento, destacando a Fuchs Portugal pela fundamental parceria e ao CEO da The Racing Factory Aloísio Monteiro, sem esquecer o apoio incondicional da sua família e dos fãs.

Para Rafael, 2024 é um ano de consolidação e crescimento no automobilismo, uma paixão que despertou em 2023. Com o privilégio de ter como mentores Ricardo Teodósio e José Teixeira, e partilhar o ambiente com o experiente Armindo Araújo, Rafael tem como objetivo absorver todo o conhecimento possível. Determinado a retribuir a confiança dos seus parceiros com resultados expressivos, o piloto vê a conquista do troféu como um desafio, mas acredita no seu potencial para alcançar a vitória.

O caminho inicia-se no Rally Casinos do Algarve, nos dias 15 e 16 de Março, seguindo-se outras quatro etapas cruciais: Rali Terras d’Aboboreira, Rali Castelo Branco, Rali Vinho da Madeira e finalmente o Rali da Água, que conclui o campeonato. Rafael Rego está pronto para fazer história, empenhado em uma temporada de superação e sucesso.