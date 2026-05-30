Rafael Rego elogia troços do Rali de Lisboa, mas mantém foco na experiência: “tenho que levar o carro até ao fim”
Rafael Rego está a encarar o Rali de Lisboa como mais uma jornada de aprendizagem, num processo assumido de adaptação progressiva ao carro e às exigências das provas. O piloto destacou a qualidade dos troços, que classificou entre os melhores que já fez em asfalto, mas sublinhou que neste momento da sua carreira a prioridade passa, para já, por somar quilómetros e experiência. Sem procurar ainda forçar o andamento, Rego admite que a estratégia definida com a equipa é clara: evoluir com prudência e levar o carro até ao fim.
AutoSport: Como é que está a ser este dia de Rali de Lisboa até agora?
Rafael Rêgo: “Está a correr bem, está a ser um um dia de aprendizagem. Estou a evoluir troço para troço, que neste momento é o mais importante para mim.”
AS: Como está a tua condução? O que é que tens sentido de troço para troço?
RR: “Os troços são muito bons, incríveis, gosto mesmo bastante. É dos troços que eu mais gostei de fazer na vida, em asfalto. Quanto ao carro, está bom, vamos alterando algumas coisas a pouco e pouco, melhorando, eu estou cada vez a adaptar-me mais ao carro, e quanto mais eu me adapto ao carro, mais conseguimos explorar a mecânica, afinações e tudo mais. Basicamente, é isso…”
AS: Já fizeste algum troço que sentiste, pá, este já foi como eu gosto?
RR: “Não, a equipa exigiu mesmo que eu ande com calma, sem cometer loucuras, não posso mesmo estragar o carro, tenho que o levar até ao fim, porque nesta fase o que mais preciso é de acumular quilómetros e experiência.”
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