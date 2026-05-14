Rafael Rêgo e Ana Gonçalves terminam parceria nos ralis
Rafael Rêgo e Ana Gonçalves, da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal, deixaram de formar dupla nos ralis, numa decisão tornada pública pelo piloto através das redes sociais. A separação acontece numa altura em que também Gonçalo Henriques e Inês Veiga anunciaram o fim da sua parceria, acentuando um momento de mudanças entre algumas equipas e duplas do panorama nacional.
Até ao momento, não foram divulgadas as razões para o fim da ligação competitiva entre Rafael Rêgo e Ana Gonçalves, nem foi revelado quem acompanhará o piloto nas próximas provas.
Piloto agradece empenho e profissionalismo
Na mensagem publicada, Rafael Rêgo optou por um tom de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido ao longo da parceria. “Hoje é dia de agradecer a uma pessoa que fez parte desta caminhada de forma especial”, escreveu.
O piloto assinalou que chegou “o momento de me despedir da navegadora Ana Gonçalves”, deixando “uma palavra sincera de agradecimento por todo o empenho, dedicação e profissionalismo demonstrado ao longo deste percurso”.
“Quilómetros, desafios e muitos momentos partilhados”
Rafael Rêgo destacou ainda a experiência acumulada em prova e fora dela, sublinhando a dimensão humana da parceria agora encerrada. “Foram quilómetros, desafios, aprendizagens e muitos momentos partilhados dentro e fora das especiais”, referiu.
Na mesma publicação, agradeceu “todo o trabalho, pela confiança e pela entrega em cada prova”, concluindo de forma breve: “Obrigado, Ana.”
Para já, não é conhecido o próximo passo competitivo de ambos. A separação representa, ainda assim, mais uma alteração relevante no xadrez das duplas dos ralis nacionais numa fase já adiantada da temporada.
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Um comentário
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14 Maio, 2026 at 20:37
Como referi no outro post, agora fiquei ainda mais curioso de saber os motivos…