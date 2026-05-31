Rafael Rêgo confirma evolução no Rali de Lisboa: “determinados em continuar a evoluir”

Rafael Rêgo terminou o Rali de Lisboa no sétimo lugar da classificação geral, num resultado que confirmou a estratégia definida à partida: evitar riscos, somar quilómetros e consolidar confiança após a saída prematura nas Terras d’Aboboreira. Ao lado do novo navegador, Nuno Mota Ribeiro, o jovem piloto do FPAK Junior Team cumpriu o objetivo de completar a prova e sair reforçado de um fim de semana exigente.

Progressão consistente ao longo da prova

A prestação de Rêgo foi marcada por uma evolução gradual e sustentada. Depois de iniciar a prova no 11º lugar na PEC 1, subiu ao nono posto na PEC 2, foi oitavo na PEC 3 e encerrou a primeira etapa já em sétimo. No segundo dia, manteve a consistência e destacou-se sobretudo na PEC 9, segunda passagem por Alenquer, onde assinou o terceiro melhor tempo, a apenas 1,9 segundos da referência.

Na Power Stage, voltou a manter-se sólido, com o sétimo tempo, confirmando assim a mesma posição na classificação final. Mais do que o resultado em si, a prestação traduziu um passo seguro no processo de adaptação aos Rally2 e na construção de confiança competitiva.

Confiança reforçada para as próximas provas

No final, Rafael Rêgo mostrou-se satisfeito com o desfecho da participação. “Terminámos o Rally de Lisboa com um resultado que nos deixa satisfeitos. Foi uma prova exigente, disputada em estradas que conhecemos bem, mas onde foi necessário manter a concentração do primeiro ao último quilómetro”, afirmou.

O piloto destacou ainda o cumprimento dos objetivos traçados para esta ronda, sublinhando que a equipa conseguiu somar “experiência, quilómetros competitivos e pontos importantes para a época”. Rêgo elogiou o trabalho da estrutura ao longo do fim de semana e agradeceu ao navegador, à assistência, aos patrocinadores e aos adeptos, considerando que o apoio sentido nas classificativas “de casa” teve um peso especial: “Saímos deste rali com confiança renovada e já focados nos próximos desafios, determinados em continuar a evoluir e a lutar por resultados cada vez melhores”, concluiu.