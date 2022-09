Rafael Cunha vence FPAK Júnior Team | AutoSport

Bela luta na frente do troféu organizado pela FPAK, o Junior Team, que visa lançar nos ralis jovens pilotos. A prova foi muito equilibrada, com duas duplas a destacarem-se: Rafael Cunha/Gonçalo Cunha (KIA Picanto GT) que venceram, e Gonçalo Henriques/António Santos (KIA Picanto GT), que foram segundos a 2.3s dos vencedores.

Terminaram ainda a prova Danny Carreira/Bruno Abreu (KIA Picanto GT), na 3ª posição a 2m25.6s dos vencedores, José Maria Bastos/António Pereira (KIA Picanto GT), 4º a 2m34.4s

José Quintas/Jorge Carvalho (KIA Picanto GT) em 5º e Mariana Machado/Pedro Dias da Silva (KIA Picanto GT) em sexto.

Depois de Rafael Cunha ter terminado o primeiro dia na frente, com 10.8s de avanço para Gonçalo Henriques, a luta intensificou-se no 2º dia e a três especiais do fim do rali, a margem entre ambos tinha saído para 4.5s. Na PE7 o líder atacou e dilatou a margem para 8.2s, Henriques respondeu e colocou a diferença nos 4.9s, reduzindo-a para 2.3s numa tentativa final, com Rafael Cunha, piloto da Racing 4 You a vencer pela segunda vez, depois de Castelo Branco, destacando-se fortemente no campeonato, pois em duas provas, dois triunfos. Depois de ter abandonado em Castelo Branco Gonçalo Henriques é agora 2º na frente de Danny Carreira, José Quintas e Mariana Machado.

A competição está ainda agendada para o Constálica Rallye Vouzela e Viseu, que se realiza a meio deste mês, Rali Vidreiro – Centro de Portugal, no início de outubro e o adiado Rali de Viana do Castelo, previsto agora para o fim de novembro.