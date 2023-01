Rafael Cardeira, renova com o Sporting Clube de Portugal | AutoSport

No pré-arranque da temporada de 2023, Rafael Cardeira voltou a confirmar o vínculo contratual com o Sporting Clube de Portugal no Campeonato de Portugal de Ralis, num período que se estende até 2025, fazendo com que o atleta mantenha a relação com o clube por mais três anos. O piloto da Marinha Grande mostra-se muito satisfeito com este passo, que vem reforçar de forma natural o trabalho com a instituição ao longo das últimas temporadas.

“Como referi desde o primeiro momento, é um prazer enorme poder representar o meu clube do coração no desporto que pratico. É um vínculo no papel, pois nunca deixarei de ser Leão”, começa por referir o piloto. Ciente da sua responsabilidade, Rafael acrescenta: “É sem dúvida o reconhecimento do trabalho que temos vindo a desenvolver ao longo das últimas épocas e é uma responsabilidade enorme representar as cores do Sporting Clube de Portugal, a maior potência desportiva nacional.”

Desde 2018 que o piloto Rafael Cardeira está oficialmente vinculado ao clube leonino, numa relação que tem acompanhado a sua evolução desportiva e que tem virado atenções de novos adeptos para esta modalidade.

O Campeonato de Portugal de Ralis terá início com o Rally Serras De Fafe de 10 a 12 de março. Já o piloto leonino, prepara a sua época desportiva com uma série de testes que irão anteceder a prova.