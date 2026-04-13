Rafael Cardeira quer começar bem o CPR 2026 na Aboboreira: “lutar por uma boa posição”

Rafael Cardeira, piloto da Marinha Grande inicia a época de 2026 do Campeonato de Portugal de Ralis com o desafio dos pisos de terra. Aos comandos de um Peugeot 208 Rally4, a dupla Rafael Cardeira e Luís Boiça procuram um bom arranque de época.

A prova, que se desenrola entre sexta-feira e sábado, é conhecida pela dureza do piso, agravada pela passagem dos veículos de tração total (Rally2), que tendem a “escavar” as trajetórias, dificultando a tarefa dos carros de duas rodas motrizes. Para Cardeira, o foco principal será evitar os erros e contratempos mecânicos que ditaram o abandono na edição anterior.

Rafael Cardeira: Entre a ambição desportiva e a homenagem pessoal

Rafael Cardeira encara este início de temporada com uma motivação reforçada, embora num contexto emocional exigente. O piloto do Sporting Clube de Portugal sublinha a necessidade de uma condução sólida num rali que promete ser uma prova de resistência tanto para a mecânica como para os pilotos. Além das metas competitivas, Cardeira revelou que esta participação terá um significado especial, dedicando a prova a um familiar próximo recentemente falecido.

“Esta é a primeira prova do campeonato em pisos de terra, um rali que já sabemos que é duro, com troços que ficam bastante degradados. Queremos este ano fazer um rali sólido e sem problemas. Sabemos que vai ser difícil, também com novos concorrentes nas duas rodas motrizes, mas queremos lutar por uma boa posição. Vai ser também um rali especial para mim, marcado pela perda recente de um familiar muito próximo; esta prova será também dedicada a ele”, afirmou o piloto da Marinha Grande.

Preparação e estrutura da prova

A estrutura do Rali Terras d’Aboboreira mantém o figurino tradicional, começando com o Shakedown na manhã de sexta-feira, seguido da partida oficial durante a tarde. A preparação da equipa passou por afinar detalhes de suspensão e tração, fundamentais para enfrentar as cavas que se formam nos troços. Com um plantel reforçado na categoria de duas rodas motrizes, o nível de competitividade esperado obriga a um equilíbrio entre a velocidade pura e a preservação do material, estratégia que Cardeira pretende implementar desde o primeiro quilómetro.