Rafael Cardeira: “Este ano ainda temos mais vontade de mostrar o nosso símbolo…” | AutoSport

O piloto do Sporting Clube de Portugal, Rafael Cardeira, entrou com o pé direito na temporada 2021, ao vencer a classe RC3N no Rali de Castelo Branco, a sua primeira prova da temporada. Para além do triunfo na categoria em que está inserido o seu Renault Clio RS R3T, Cardeira subiu ao pódio no Campeonato de Portugal de Ralis – 2RM, o que comprova a boa prestação do piloto, na prova organizada pela Escuderia de Castelo Branco.

No final do evento, o piloto que foi navegado por André Couceiro, mostrava-se feliz com o regresso positivo à competição. “Estamos bastante satisfeitos por ter acabado o rali sem apanhar nenhum susto. Conseguimos gerir o andamento e ser rápidos, embora o facto de três troços terem sido neutralizados ter acabado por não nos permitir implementar o ritmo que gostávamos. numa etapa em que apanhamos chuva intensa quando a temperatura rondava os 35º. Já neste segundo dia, implementámos uma toada positiva e o resultado apareceu com naturalidade”, começou por dizer o piloto marinhense antes de destacar a importância de “começar assim a temporada, com uma vitória na classe RC3N e um pódio no Campeonato de Portugal de Ralis -Duas Rodas Motrizes.” O próximo desafio da dupla proveniente da Marinha Grande é o Rali Alto Tâmega, em Chaves, que se disputa no início de setembro. Recorde-se que o piloto do Sporting Clube de Portugal tinha prevista a participação no Rally de Mortágua, durante o mês de Julho. Contudo, a prova foi adiada para meados de novembro.