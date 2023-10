Rafael Cardeira e a aposta no Marketing /Comunicação: “o trabalho é muito mais do que guiar” | AutoSport

Rafael Cardeira é um jovem piloto que anda há muito nos ralis, e sempre com projetos bem alicerçados em Marketing e Comunicação. O automobilismo é um desporto de alto custo, e os patrocínios são essenciais para que as equipas e pilotos possam competir. Por isso, é fundamental que as equipas e pilotos saibam comunicar bem e usar o marketing e a comunicação de forma eficaz para atrair patrocinadores. E Rafael Cardeira fá-lo bem.

A comunicação eficaz é importante para que as equipas e pilotos possam criar uma imagem positiva e atraente para os patrocinadores. As equipas e pilotos precisam se posicionar com projetos fortes e atraentes para os patrocinadores. Para isso, precisam comunicar seus valores, objetivos e conquistas de forma clara e envolvente.

Rafael Cardeira sempre mostrou uma boa ligação aos adeptos, por exemplo com as causas sociais que abraça, e isso valoriza-o junto de potenciais patrocinadores.

Se é um jovem ou menos jovem piloto à procura duma carreira, talvez seja importante ouvir o que diz Rafael Cardeira: