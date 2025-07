Quem vai vencer o Rali da Madeira à geral? Resultado da Sondagem

O Rali Vinho da Madeira 2025 promete ser um dos mais competitivos dos últimos anos, com cerca de dez pilotos com reais hipóteses de vencer, tanto à geral como no Campeonato de Portugal de Ralis (CPR).

Kris Meeke (Toyota GR Yaris Rally2) lidera o CPR com 81 pontos após vencer três provas de terra (Fafe, Algarve e Aboboreira), apesar de um abandono no Rali de Portugal devido a problemas de suspensão. Dani Sordo (Hyundai i20 N Rally2) venceu a prova de asfalto em Castelo Branco após penalização de Meeke, e está em 3.º no campeonato, mantendo-se forte na luta apesar de estrear-se na Madeira. Armindo Araújo (Skoda Fabia RS Rally2) está em 2.º lugar, graças à sua regularidade.

Entre os favoritos também estão nomes como José Pedro Fontes, Ricardo Teodósio, e os locais Miguel Nunes, João Silva, Alexandre Camacho e Miguel Caires, cujo conhecimento do traçado poderá ser crucial, especialmente se houver condições difíceis como nevoeiro.

A luta à geral também promete ser intensa, com Simone Campedelli (que liderava em 2024 antes de furar) e Diego Ruiloba (vencedor de 2024) entre os fortes candidatos. O equilíbrio entre experiência, ritmo e conhecimento local poderá ser decisivo, com todos os troços tendo segunda passagem, exceto a super especial.

O Rali da Madeira é conhecido por surpresas e reviravoltas, sendo esperada uma edição imprevisível e cheia de emoção, com a verdadeira hierarquia competitiva a revelar-se a partir do dia 1 de agosto.

Na sondagem sobre quem será o vencedor à geral, os leitores do AutoSport elegeram Kris Meeke como o mais provável (30,8%), seguido de Simone Campedelli (19,9%) e Dani Sordo (18,8%). Alexandre Camacho (8,1%) e Miguel Nunes (7,6%) completaram o top 5.