Quem vai ser o Campeão no CPR? – Sondagem | AutoSport

O Rali Vidreiro/Centro de Portugal marca a decisão do título de 2023 do Campeonato de Portugal de Ralis e são quatro os pilotos candidatos. Diga-nos qual acha que irá ser o campeão, de modo a percebermos o que pensa a generalidade dos nossos leitores.

Miguel Correia, José Pedro Fontes, Ricardo Teodósio e Armindo Araújo, os quatro primeiros classificados do CPR, estão separados por 14 pontos.

Foto: CAMG/Ricardo Oliveira

