Q&A, Pedro Antunes: “Queremos usufruir da experiência e ganhar ritmo”

Pedro Antunes estreia-se no próximo fim-de-semana ao volante de um Citroen C3 Rally 2 no Rali Terras d’Aboboreira, primeira de três provas do Campeonato de Portugal de Ralis onde o piloto de Torres Vedras irá participar em 2021. Recorde-se que para além deste programa no CPR, Antunes será o rosto da Play Racing no Campeonato dos Açores de Ralis. Com Pedro Alves ao lado, como navegador, correm inseridos na estrutura da Sports&You.

A tua estreia competitiva está à porta, como te sentes?

“É natural que exista um pouco de ansiedade, associada a um dos grandes momentos da minha carreira até ao momento. Há todo um mundo novo por descobrir, uma nova viatura, adversários mais experientes,mas o que queremos, acima de tudo, é usufruir da experiência, ganhar ritmo e perceber em que patamar nos encontramos, mas o nervosismo deste momento é igual ao que antecede outra qualquer prova.”

Que objetivos tens?

“Temos de entrar para o carro e dar o nosso melhor, como fazemos sempre, em todas as provas e competições onde participamos”