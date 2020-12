Q&A Pedro Almeida: “2021 com novas metas e mais ambiciosas…”

Pedro Almeida e Hugo Magalhães foram os vencedores FIA Iberian Rally Trophy na categoria Juúior e ERT2. A competição tinha última prova agendada para o próximo fim-de-semana no Algarve mas o seu cancelamento determinou o encerramento das contas com os três ralis que pontuaram para o troféu: Serras de Fafe, Rally da Madeira e Astúrias.

Este é o fim de um ano frustrante…

“Não era de maneira nenhuma a forma que queríamos para terminar a época e tínhamos muita expectativa para o Rallye Casinos do Algarve, onde nos últimos dois anos havia alcançado boas prestações e um rali de que gosto particularmente, mas o cancelamento obriga-nos a dar por concluída a temporada”

É uma espécie de prémio de consolação…

“As coisas não nos correram bem ao longo do ano, umas vezes com o carro a deixar-nos pendurados e outras onde o nosso desempenho não foi o que esperávamos”.

Que balanço fazes da tua temporada?

“Mudámos tudo no início da temporada, do R5 para o Peugeot 208 Rally4, com o objetivo de fazer novas aprendizagens, de fazer um conjunto de ralis fora da nossa zona de conforto e assim elevar o nível competitivo. Nesse sentido a época foi muito positiva porque somamos muitas experiências, que temos a convicção nos vão ser fundamentais para o projeto que temos nos próximos dois anos”.

Quais são os objetivos para 2021?

“Estamos convencidos que a competição vai paulatinamente regressar à normalidade e estamos a reunir apoios para enfrentar o novo ano, com novas metas e também mais ambiciosas. Queremos continuar a evoluir e a competir com os melhores pilotos da nossa geração, sendo mais competitivos”.

Mas o que tens na ideia de fazer?

“Vamos estar condicionados à realização das provas mas fizemos o trabalho de casa para em 2021 fazer uma dúzia de ralis, que nos fomentem o trabalho que começamos nesta temporada, esse é o nosso objetivo”.