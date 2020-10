Q&A, Paulo Neto: “Fazer um pouco melhor que na Madeira”

Paulo Neto e Vitor Hugo voltam a marcar presença no Campeonato de Portugal de Ralis ao volante do Skoda Fabia R5, para disputar o Rali Vidreiro, com o objetivo de dar continuidade à boa prestação obtida no Rali Vinho Madeira, onde obtiveram o sexto lugar.

Vens dum bom resultado, que perspetivas para o Vidreiro?

“Realmente o resultado da Madeira foi fantástico, mas ainda melhor foi a forma como o rali nos correu. Os dois dias de competição permitiram-nos ganhar muita experiência ao volante do Skoda e evoluir muito a nossa condução ao longo de toda a prova, pelo que temos uma grande vontade de voltar a conduzir o Skoda e comprovar essa evolução”.

O que esperas no Rali Vidreiro?

“É uma prova que conhecemos bem, mas que iremos enfrentar pela primeira vez ao volante de um carro tão competitivo como o Skoda. Por isso, o foco será o mesmo, isto é, continuar a evoluir na condução deste carro, num rali que será excelente para perceber essa evolução, já que terá três troços que serão disputados em três rondas”.

Qual é o objetivo que tens para a prova?

“Depois do 6º lugar que obtivemos no Rali Vinho Madeira, passa por fazer um pouco melhor, mas não estamos obcecados por isso. Reforço que o mais importante é evoluir a condução do Skoda e fazer um rali que nos deixe, pelo menos, tão satisfeitos como saímos da prova anterior, pois isso significa que voltamos a ser um pouco mais competitivos”.