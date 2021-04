Q&A, Miguel Correia: “melhorar em muitos aspetos e tentar ser competitivos em todos os ralis”

Realizou-se este fim-de-semana, em Aguiar da Beira, a apresentação do projeto desportivo de Miguel Correia. Com uma nova ‘montada’, um Skoda Fabia Rally 2 EVO, o piloto bracarense demonstrou a sua ambição para a temporada que se avizinha.

Tens este ano um novo Skoda Fabia Rally2, estás confiante para a época?

“Estamos naturalmente satisfeitos com a concretização do objetivo de participar no CPR, ao volante de uma viatura de última geração. Sabemos que existe uma fase de adaptação a esta nova viatura, mas vamos lutar por alcançar os melhores resultados possíveis ao longo de toda a temporada.”

Qual é o teu objetivo para 2021?

“O nosso sonho ou objetivo, como o de qualquer piloto que participa no Campeonato de Portugal de Ralis, é o de alcançar um Título de Campeão Nacional Absoluto. Sabemos que não será este ano, devido à experiência da concorrência que iremos ter pela frente, mas é para isso que, em conjunto com toda a equipa, vamos lutar num futuro breve. Até lá temos de trabalhar, melhorar em muitos aspetos e tentar ser competitivos em todos os ralis”.

António Costa, navegador que se juntou à Team Socicorreia em 2020, falou um pouco sobre a temporada passada, antes de abordar 2021: “Já tinha uma relação pessoal com o Miguel antes de fazer parte da equipa. Quando começámos a trabalhar juntos, sabia que tinha ao meu lado um ‘diamante em bruto’ e com a minha experiência e a vontade ilimitada do Miguel em melhorar, fomos trabalhando alguns aspetos que o fizeram atingir o seu primeiro pódio.

Na realidade, o Miguel sente-se mais confortável em pisos de terra, mas também atingiu bons momentos em ralis de pisos de asfalto. Este ano trabalharemos na consistência para que os bons resultados sejam cada vez mais regulares”, explicou o António Costa que, este ano, comemora 20 anos de carreira.