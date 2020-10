Q&A, José Pedro Fontes: “Ritmo forte e totalmente concentrados…”

Após cerca de cinco semanas de interregno, o Campeonato de Portugal de Ralis está de regresso à estrada para a quinta prova da temporada, o Rali Vidreiro/Centro de Portugal 2020. Este regresso é aguardado com expetativa pelo Citroën Vodafone Team que sente ter, este fim-de-semana, mais uma oportunidade para mostrar trunfos, numa prova que é muito do agrado da dupla José Pedro Fontes/Inês Ponte e que se adequa às características do Citroën C3 R5. Vencedor na Marinha Grande em 2016 e 2019 (já com o C3 R5), José Pedro Fontes está apostado em regressar aos triunfos e é com esse objetivo bem presente que pretende enfrentar cada uma das nove especiais da prova, seguramente uma das mais rápidas do calendário, mas, paralelamente, muito exigente em termos de preparação e também de concentração.

Costumas dar-te bem com este rali…

“Este é um rali de que gosto bastante e no qual acho que temos condições para rubricar uma boa exibição. Trata-se de uma prova com especiais muito rápidas e que não deixam qualquer margem para erros. Por isso, é importante o trabalho que fizemos na preparação deste rali, mas também a forma como o encaramos”.

Precisas mesmo que vencer, qual é a tática?

“Temos que estar totalmente concentrados no sentido de imprimir um ritmo forte, mas, ao mesmo tempo, saber onde estão as armadilhas. Este formato de rali ‘sprint’, com pouco mais de 30 quilómetros por secção, exige cuidados adicionais, mas sinto que temos tudo a postos para lutar pela vitória. Quero muito repetir o sucesso que já aqui alcancei por quatro vezes!”