Q&A, José Pedro Fontes: “É um rali que gosto bastante, quero voltar a vencer”

Está de regresso o campeonato e com ele o Citroën Vodafone Team de José Pedro Fontes e Inês Ponte, com o piloto a procurar o seu quarto triunfo no rali da Escuderia Castelo Branco.

A prova realiza-se sábado e domingo, 4 e 5 de julho, e conta com sete especiais e aproximadamente 100 quilómetros ao cronómetro. Desta feita vai hacer mais dois Citroën C3 R5 a correr, já que os C3 R5 de João Barros e de Paulo Caldeira estarão ao lado da máquina do Citroen Vodafone Team, para lutar por um bom resultado para a marca.

Zé Pedro, o que pensas deste regresso?

“Muito contente por voltar a competir e espero, paralelamente, que o Rali de Castelo Branco seja um bom exemplo de que o regresso do campeonato faz sentido, que são levadas a cabo todas as regras sanitárias e que é seguro para todos os envolvidos no rali. Daqui poderão sair padrões importantes para as restantes provas e, portanto, espero que tudo corra da melhor maneira.”

Já venceste três vezes em Castelo Branco…

“Este é um rali de que gosto bastante e todos estamos a par dos resultados que aqui temos conseguido alcançar, nomeadamente com o nosso anterior carro. Quero voltar a vencer e Castelo Branco parece-me um palco ótimo, num campeonato muito diferente daquele que inicialmente preparámos.



Preparado para lutar pelo título?

As nossas metas não foram afetadas pela pandemia. Estamos a postos, trabalhámos muito durante o período de paragem para reunir todas as condições que nos permitam lutar pelo triunfo numa temporada que, para nós, é um recomeço… Para nós, nada mudou, apenas as datas!”