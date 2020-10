Q&A, Gil Antunes: “Trabalhámos nos diferenciais e as melhorias foram percetíveis”

O Campeonato de Portugal de Ralis prossegue este fim de semana, com a realização do Rali do Vidreiro e a dupla Gil Antunes/Diogo Correia, em Dacia Sandero R4, parte com confiança para a prova que terá como palco a zona do Pinhal de Leiria.

Sabemos que fizeste testes entre o Rali Alto do Tâmega e esta prova, como correram?

“Sim foram dois dias de trabalho em asfalto e terra que correram muito bem. O trabalho incidiu essencialmente na procura da melhor afinação para o Dacia Sandero R4, em especial ao nível dos diferenciais e as melhorias foram percetíveis.”

Já estás mais adaptado aos 4X4?

“Este teste serviu também para analisar exaustivamente o meu estilo de condução e torná-lo mais adaptado à condução de um automóvel de quatro rodas motrizes. Toda a minha carreira conduzi carro de duas rodas motrizes, o que inevitavelmente cria automatismos diferentes daqueles que se devem usar num 4×4, felizmente já encontrámos alguns pormenores para evoluir e acredito que vamos estar mais competitivos”.