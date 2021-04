Q&A, Gil Antunes: “objetivo é conseguir extrair todo o potencial do Dacia”

É já esta semana que Gil Antunes dá início à sua participação no Campeonato Portugal de Ralis de 2021, com a presença na ronda inaugural da competição, o Rali Terras D‘Aboboreira, que tem lugar entre os dias 30 de abril e 1 de maio.

Um evento disputado em pisos de terra, onde o piloto espera dar continuidade ao trabalho desenvolvido no Rali Vieira do Minho.

Quais são os teus objetivos para 2021?

“O nosso objetivo é conseguir extrair todo o potencial do Dacia Sandero Rally2 Kit e a melhor forma de o alcançar é em ritmo de competição. A prova do Campeonato Norte de Ralis representou um primeiro contacto muito importante, que agora nos irá ajudar a encarar este próximo desafio com outros olhos”

Este é um bom rali para veres onde te situas com o Dacia…

“Sabemos que vai ser um rali difícil, com um leque de inscritos muito bom. Ao mesmo tempo estamos bastante satisfeitos porque iremos enfrentar uma forte concorrência entre os Rally2 Kit, com a qual poderemos medir forças, o que só nos motiva ainda mais. Estamos totalmente focados na nossa evolução e em dar o nosso melhor”.

Ainda não rodaste na terra com chuva e parece que vai haver…

“Sim, prevê-se uma prova com chuva e piso molhado, condições bem diferentes daquelas em que temos rodado até aqui. Acredito que esse detalhe poderá baralhar as contas na classificação e iremos tentar reverter isso a nosso favor, com a consciência do posicionamento ‘natural’ do nosso carro.”