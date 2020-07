Q&A Fernando Teotónio: “Andamento é forte, estamos cá para lutar pelo titulo!”

Fernando Teotónio e Luís Morgadinho vão estar no Rali de Castelo Branco com “mira” apontada para o triunfo entre os RC2N, na defesa das suas aspirações ao título. O Mitsubishi EVO X que tripulam, vai estar à partida com várias melhorias técnicas. À partida do evento da Escuderia, estará o Mitsubishi EVO X do Macambi Racing Team, tripulado por Fernando Teotónio e Luís Morgadinho. A dupla, que quer este ano recuperar o título nacional de RC2N, que já conquistaram em 2018.

Fernando, com que expetativas vais para esta prova?

“Dar o máximo e, como sempre, tudo fazer para vencer o nosso grupo! É fundamental chegar a este triunfo pois, como partimos para esta segunda prova com zero pontos, apenas a vitória nos interessa para estarmos na discussão do título. Iremos forçar desde cedo para tentar ganhar vantagem e depois, se estivermos com a liderança consolidada, lutar para também ficarmos bem classificados na geral”.

Confiante para alcançar o objetivo?

“Estou um pouco apreensivo porque, para além de nunca termos andado com o EVO X em asfalto, vamos experimentar muita coisa nova que, com o excelente trabalho da Domingos Sport, conseguimos implementar no carro. No entanto, o EVO X não vai estar como o queremos. As fábricas estiveram paradas devido ao surto pandémico e nem tudo o que encomendamos chegou. É com um compromisso entre a evolução e a fiabilidade que vamos atacar Castelo Branco. Vamos fazer um pequeno teste antes da prova, para tentar perceber o comportamento do carro”.

As coisas não correram bem em Fafe…

“Tivemos uma estreia atribulada, sem ponta de sorte, mas o rali serviu de aprendizagem e adaptação ao novo carro. Logo nos primeiros quilómetros contra o cronómetro, a mecânica do Mitsubishi EVO X cedeu e abandonámos”.

Mas regressaram no segundo dia, em sistema de “Super Rally” e venceram 4 das 6 especiais que disputaram até sairem de estrada no penúltimo troço… “Provássemos que o carro é competitivo, que o nosso andamento é forte e que estamos cá para lutar pelo titulo!”