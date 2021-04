Q&A, Daniel Nunes: “A inserção em curva, a travagem e a saída em potência são incríveis!”

O Campeonato de Portugal de Ralis está de regresso, já este fim-de-semana, com o Rali Terras d’Aboboreira, prova disputada em pisos de terra e com organização do Clube Automóvel de Amarante. A jornada de arranque da temporada 2021 conta com uma novidade de peso, que passa pela estreia no nosso país do novíssimo Ford Fiesta Rally3 da equipa Inside Motor, pela mão da dupla Campeã Nacional de duas Rodas Motrizes em 2020, Daniel Nunes/Nuno Mota Ribeiro e que marca também o regresso da Ford aos ralis nacionais, cujo apoio é basilar num projeto em que o novo Fiesta surge como figura de topo.



Este novo carro representa, acima de tudo, mais um degrau na evolução do piloto de Sintra, que tem vindo paulatinamente a cimentar a sua carreira nos ralis nacionais, sendo que, desta feita, a mesma representa também um exigente desafio.

A dupla Daniel Nunes/Nuno Mota Ribeiro conta com um apoio da Ford Lusitana (filial da marca de Detroit em Portugal), tendo o Ford Fiesta Rally3 sido construído e desenvolvido pela M-Sport, entidade com um vastíssimo currículo na competição a nível mundial, estrutura liderada pelo ex-piloto de ralis Malcolm Wilson. A preparação e assistência está a cargo da equipa INSIDE Motor, proprietária do carro e comandada pelos experientes Vitor Calisto e Joaquim Batalha.

Com cerca de 60 quilómetros de rodagem com um carro radicalmente diferente do que estavas habituado, o que nos podes dizer?

“a capacidade de tração e o motor terão sido as áreas que mais me marcaram no primeiro contacto com o Ford Fiesta Rally3. Por outro lado, a facilidade com que me ambientei, o modo como consegui de imediato impor um ritmo e fazer alguns acertos deixou-se muito satisfeito. Acho que temos em mãos uma excelente base, com um potencial de desenvolvimento enorme, e que agora necessitamos de trabalhar”.

O que achas do carro?

“as referências anteriores que tinha não se comparam, de forma alguma, com esta nova realidade. Este Fiesta Rally3 está inserido numa nova categoria em que as referências são nulas, todavia, acho que o patamar subiu bastante: trata-se um carro de tração integral, com um pouco mais de 200 cv de potência, cujo motor tem como base um 1.5 Ecoboost de três cilindros da Ford. O trabalho que a M-Sport fez no desenvolvimento é… brutal! A capacidade de inserção em curva, a travagem e a saída em potência são incríveis!”

Que objetivos tens para o Rali Terras d’Aboboreira?

“apesar de algumas reservas, porque estamos numa fase em que temos tudo para aprender, acho que este rali será o palco ideal para estrear o novo Fiesta. Talvez esteja a ser demasiado ambicioso ou até otimista, mas a minha aposta é, mesmo com uma lista de inscritos recheada de carros da categoria Rally2, entrar, no “top 6”. Julgo que este é um objetivo que podemos alcançar e é com ele em mente que nos vamos apresentar em Amarante.

Estás confiante?

“Estou confiante não apenas no carro, mas também na equipa Inside Motor, que tem trabalhado de forma abnegada para que tudo corra pelo melhor. Acima de tudo quero iniciar este campeonato da melhor forma e voltar a colocar um Ford nos lugares de topo da classificação.”