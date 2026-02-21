Q&A com Pedro Câmara Jr: “Representar os Açores é uma enorme responsabilidade, mas também uma grande motivação”

Pedro Câmara Jr., jovem piloto açoriano de 19 anos, acaba de dar um dos passos mais importantes da sua carreira ao assinar o primeiro contrato profissional com a The Racing Factory, estrutura de referência no panorama dos ralis em Portugal e na Península Ibérica. Ao ‘volante’ de um projeto desportivo ambicioso e estruturado, que o levará do Campeonato de Portugal de Ralis às taças Peugeot e ao regional açoriano, o piloto fala do significado deste momento, das expectativas para 2026 e do orgulho em representar os Açores ao mais alto nível.

AutoSport: O que representa para ti assinar contrato com a The Racing Factory?

Pedro Câmara: Assinar contrato com a The Racing Factory é um passo enorme na minha carreira. É a concretização de um objetivo pelo qual trabalhei durante muitos anos e um sinal claro de que estou no caminho certo.

AS: Porquê é tão importante este acordo para a tua carreira?

PC: Este acordo é um marco fundamental no meu percurso, não só pela dimensão e credibilidade da equipa, mas também porque me permite competir num contexto nacional e ibérico de alto nível, com meios técnicos, humanos e desportivos de referência.

AS: Como será o teu programa desportivo em 2026?

PC: Em 2026 vou disputar um calendário bastante exigente: o Campeonato de Portugal de Ralis – 2 Rodas Motrizes, a Peugeot Rally Cup Portugal, a Peugeot Rally Cup Ibérica e o Campeonato Regional dos Açores. Vai ser uma época de muita aprendizagem, evolução competitiva e também de ambição desportiva.

AS: Quais são os teus principais objetivos para esta temporada?

PC: Os meus objetivos passam por aprender o máximo possível, ganhar experiência e alcançar os melhores resultados possíveis. Sei que é um primeiro ano muito exigente, mas estou preparado para o desafio.

AS: Sendo açoriano, que significado tem este passo para ti e para a região?

PC: Para um jovem açoriano de 19 anos, este passo tem um significado muito especial. Representar os Açores a este nível é uma enorme responsabilidade, mas também uma grande motivação.

AS: Quem é que queres agradecer neste momento da tua carreira?

PC: Quero agradecer à The Racing Factory pela confiança e pela oportunidade que me está a dar. Agradeço também aos meus patrocinadores, parceiros, família e a todas as pessoas que me acompanham, mas em especial aos meus pais, por acreditarem em mim e por serem a base deste projeto. Sem eles, nada disto teria sido possível.