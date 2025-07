Q&A com Hugo Lopes: “prova com um ambiente único e um grau de exigência elevadíssimo”

Hugo Lopes e Magda Oliveira vão defender as cores do Hyundai Júnior Team FPAK no Rali da Madeira Hugo Lopes está de regresso ao Rali Vinho da Madeira, uma das mais desafiantes e prestigiadas provas do calendário do Campeonato de Portugal de Ralis.

Vais regressar ao Rali Vinho da Madeira. Como surgiu esta oportunidade?

“Esta participação não fazia parte do nosso plano inicial para a temporada, mas foi viabilizada graças à Hyundai, à Sports&You e aos meus patrocinadores. É uma aposta estratégica muito importante para continuar a minha evolução competitiva.”

Que significado tem o Rali da Madeira para ti?

“É uma prova muito especial, com um ambiente único e um grau de exigência elevadíssimo. Tenho boas memórias desta prova. Em 2023, na minha estreia, venci entre os 2RM e fui 3.º júnior no ERT, além de 5.º na RC4. Em 2024, tive um fim de semana praticamente perfeito, com vitórias nas categorias de duas rodas motrizes, Portugal Júnior, Peugeot Rally Cup Portugal e Ibérica, além da classe RC4.”

Que objetivos traças para esta participação com o Hyundai i20N Rally2?

“O principal objetivo é continuar a evoluir e aprender ao máximo com o Hyundai i20N Rally2. Esta será a minha terceira participação no Rali da Madeira e o desafio agora é diferente, mais exigente. Quero preparar da melhor forma possível a época de 2026 e, se puder, lutar pelas posições cimeiras.”

Chegas à Madeira com confiança reforçada?

“Sim, sem dúvida. Venho de um rali muito positivo em Castelo Branco e Vila Velha de Ródão, onde fomos bastante competitivos. Isso dá-me confiança para encarar esta prova com ambição. Aproveito para agradecer à Hyundai, à Sports & You e aos meus patrocinadores por esta oportunidade.!