Q&A, Armindo Araújo: “Focados em recuperar a liderança do campeonato”

O Campeonato de Portugal de Ralis estará de regresso, e Armindo Araújo e Luís Ramalho procuram recuperar a liderança da competição. A dupla do Skoda Fabia R5 Evo parte para o rali organizado pelo CAMG com fortes aspirações e determinada em lutar pela vitória.

Que objetivo tens para esta prova?

“Estamos muito motivados para regressar ao ativo, praticamente um mês após a ultima prova, e focados em recuperar a liderança do campeonato. Estamos a entrar na fase mais decisiva do calendário e queremos sair da Marinha Grande de novo no primeiro lugar”.

A diferença é curta, com três provas é cedo para a ‘calculadora’…

“Sim, sabemos que não precisamos de fazer grandes contas para conseguir chegar ao nosso principal objetivo e, por isso, vamos manter a mesma estratégia que até aqui e lutar pelo maior número de pontos possíveis em cada prova. Queremos vencer o Vidreiro e manter intactas as nossas aspirações.”