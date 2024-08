Próximo desafio no CPR é o Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves-Verín

O Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves-Verín, prova integrada no calendário do Campeonato Portugal de Ralis (CPR), disputa-se entre os dias 13 e 14 de setembro, numa organização do CAMI Motorsport e com o importante apoio dos municípios de Chaves e Verín (Galiza, Espanha), bem como da Escuderia de Ourense.

Com a liderança do campeonato ao rubro – matematicamente, só Armindo Araújo, atual líder, e Kris Meeke podem chegar ao título -, a única prova que salta fronteiras ganha maior importância e impacto nas contas finais do CPR.

Este ano, o Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves-Verín tem o seu início na cidade galega e para isso, muito contribui a parceria existente entre o CAMI Motorsport e a Escuderia de Ourense e o empenho dos municípios de Chaves e Verín, que apostam nesta prova.

O percurso, considerado por muitos pilotos como um dos melhores ralis de asfalto do campeonato, está a ser preparado com todo o cuidado. Este ano, e para além do CPR, CPR 2RM, FPAK JÚNIOR TEAM DE RALIS, o Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves-Verín inclui os troféus monomarcas PEUGEOT RALLY CUP PORTUGAL/IBÉRICA (PRCP/I), CLIO TROPHY PORTUGAL (CTP) e KIA RALLY CUP.