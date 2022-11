Provas FIA de ralis em Portugal: já há datas de metade do calendário do CPR | AutoSport

Com os calendários do Iberian Rally Trophy ficámos a saber as datas do Rali Terras d’Aboboreira, 15 e 16 de abril e do Rali Vinho da Madeira, 4 a 6 de agosto. Ontem, foram divulgados os calendários do Europeu de Ralis e do WRC. O Rali Serras de Fafe, abre o ERC a 11 e 12 de março e o Rali de Portugal realiza-se de 11 a 14 de maio.

Desta forma, já são aparentemente conhecidas as datas de várias provas do CPR, que deve abrir com o Rali Serras de Fafe a 11/12 de março, seguindo-se o Rali Terras d’Aboboreira, a 15/16 de abril e o

Rali de Portugal 11/14 de maio, ficando por saber que prova de terra será encaixada e quando.

Fala-se no regresso do Rali do Algarve aos pisos de terra, o Rali dos Açores deve sair do campeonato e o Rali Vinho da Madeira já está agendado para 4/6 de agosto, devendo ser as restantes provas, Castelo Branco, Rali da Água/Alto Tâmega e Rali Vidreiro.

Contudo, o AutoSport sabe que há questões importantes a tratar antes de ser confirmado o calendário, pelo que ainda pode haver grandes surpresas.

A novidade para este ano nas provas não FIA, será o rali único, em que todos os concorrentes inscritos numa prova podem vencê-la à geral, extraindo-se daí, depois as respetivas pontuações para os diversos campeonatos para que os ralis pontuam.

O vencedor da prova, do rali à geral, é e será sempre o vencedor do rali, e os restantes ‘vencedores’ são extrapolados para cada uma das competições para que a prova conta.