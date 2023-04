Projeto Escolas no Rali Terras d’Aboboreira vai colocar três jovens a “viver” a prova | AutoSport

Tal como já sucedeu no ano passado, os alunos dos 2º, 3º ciclo e das escolas profissionais de Amarante, Baião e Marco de Canaveses voltam a ter oportunidade este ano, no Rali Terras D’Aboboreira, de viver por dentro as emoções de fazer parte integrante de uma das equipas de referência do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR).

Graças à iniciativa designada Projeto Escolas, jovens dos três concelhos abrangidos pela terceira prova do Campeonato de Portugal de Ralis poderão candidatar-se até ao dia 24 a fazer parte de três das equipas top participantes no CPR.

Para se habilitarem, os alunos terão apenas que se inscrever no site oficial da prova (https://terrasdaboboreira.pt/), deixando um pequeno texto (máximo de 3 frases/270 palavras), no qual têm que falar do Rali Terras D’Aboboreira e da Sustentabilidade Ambiental. Os autores, oriundos de Amarante, Baião e Marco de Canaveses, dos textos que forem considerados mais originais serão os três vencedores e “novos” membros nesta prova de três equipas top do CPR.

O Rali Terras D’Aboboreira a disputar nos dias 28 e 29 de abril, terceira prova do Campeonato Portugal de Ralis, será também pontuável no novo formato do FIA-ERT (European Rally Trophy), Campeonato Portugal de Ralis 2RM (duas rodas motrizes), Campeonato Portugal de Júnior de Ralis, Campeonato Portugal de Clássicos, Campeonato Promo de Ralis, Campeonato Promo de Ralis Norte, Campeonato Start Norte de Ralis, fazendo ainda parte dos calendários da Peugeot Rally Cup Ibérica, da Toyota Gazoo Racing Iberian Cup e do Rally & You Portugal Cup.