Projeto Escolas do Rali Terras D’Aboboreira: Luísa, Joel e Diogo reforçam equipas do CPR | AutoSport

Foram mais de duas centenas os participantes no Projeto Escolas do Rali Terras D’Aboboreira (15 e 16 abril), terceira prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) e integrada também no European Rally Trophy-ERT Iberian Rally Trophy, mas Luísa Carneiro Pinto Ferreira da Silva (Amarante), Joel Manuel Ribeiro Pinto (Baião) e Diogo Énes Pinto Freitas (Marco de Canaveses) são os três alunos apurados para no próximo sábado fazerem parte do Team Armindo Araújo, do Citroën Vodafone Team e do Team Hyundai Portugal.

A seleção dos novos membros de algumas das principais equipas do CPR e que ao fazerem parte delas permitirá aos jovens viver de perto a prova de pilotos como Armindo Araújo (Skoda Fabia R5 Evo), José Pedro Fontes (Citroen C3 R5) e Ricardo Teodósio e Bruno Magalhães, ambos nos Hyundai i20 N Rally2, foi feita através dos textos mais originais alusivos ao rali organizado pelo Clube Automóvel de Amarante.

A Luísa, do 2º Ciclo de Amarante, deu asas à sua imaginação para viajar no tempo e avançar: “Por estas Serras e Vales, estradas de terra levaram outrora poetas, escritores e pintores como Pascoaes, Eça, António Carneiro e outros a inspirarem-se. Por estas mesmas serras e vales outrora inspiraram-se pilotos como Alen, Rohrl, Kankkunen, Sainz, McRae e outros. Por Terras D’Aboboreira continuam a inspirar-se Teodósio, Fontes, Armindo, Bruno e outros. Por estas Serras, também eu me inspiro… e vocês?”

Joel, aluno do 3º Ciclo do concelho de Baião, e os sonhos de uma jornada para mais tarde recordar: “Quero sentir a adrenalina que é ver os carros a passar a alta velocidade ao contrário da tranquilidade da serra. Quero conhecer de perto os pilotos e perceber como são tão corajosos na hora de enfrentar estes desafios que envolvem alguns perigos. Mas também ver a serra com outros olhos para além daqueles que observam a fauna e a flora. Quero poder partilhar com todos os meus amigos e familiares o resultado de uma experiência única e radical”.

O Diogo Enes, aluno do 3º Ciclo do concelho de Marco de Canaveses, também não deixou de falar da natureza e da coragem dos pilotos: “Quero ser herói por um dia, dar gás nos meus objetivos e a minha longa viagem começa por este pequeno grande passo, o deste dia especial, rodeado de verdadeiros heróis, com a minha melhor companhia que é a natureza, esta em particular, as paisagens das nossas terras, do meu concelho, do teu concelho, do nosso Rali Terras D’Aboboreira”.

Os três jovens alunos vão ser recebidos por cada uma das equipas já referidas na manhã de sábado, no Parque de Assistência, vestindo a “camisola” de cada uma delas para depois serem apresentados aos respetivos “staffs” e ainda aos pilotos e navegadores, quando estiver concluída a passagem pelas classificativas de Amarante Natureza Criativa 1, Marão 1 e Amarante Natureza Criativa 2. Terão oportunidade de ver de perto mecânicos e engenheiros a intervir nos carros e falar com os pilotos, entre outras atividades. Uma experiência inesquecível para quem já sente o “bichinho” pelo desporto automóvel, com especial enfoque nos ralis…