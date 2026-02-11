Programa oficial de ralis da Toyota cresce em 2026 com segundo GR Yaris Rally2
A Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal entra em 2026 com um programa de ralis reforçado, após conquistar o título de Marcas no Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) em 2025, temporada em que somou quatro vitórias absolutas, consolidando o GR Yaris Rally2 como referência da categoria.
A equipa lusa do construtor japonês passa agora a alinhar com dois Toyota GR Yaris Rally2 no CPR, aumentando a presença oficial e prometendo maior competitividade ao longo da época. A grande novidade é a associação ao FPAK Junior Team, que garante uma plataforma estruturada para jovens pilotos portugueses, numa estratégia que combina desempenho desportivo com formação e desenvolvimento de talento.
A primeira das duas formações será liderada por Pedro Almeida, navegado por António Costa, apontado pela Toyota como o piloto mais “maduro” desta dupla frente. Aos 28 anos, Almeida traz um percurso gradual de evolução e assume claramente que vem para ganhar.
Rafael Rêgo assume papel de jovem aposta da Toyota. O segundo GR Yaris Rally2 será entregue a Rafael Rêgo, de 20 anos, que volta a ter Ana Gonçalves como navegadora. O jovem lisboeta irá cumprir uma época de aprendizagem sendo, de longe, o mais jovem dos pilotos que se projetam este ano para os RC2 do CPR 2026.
