Portugal será dos primeiros a receber o novo Hyundai i20 N Rally2

O Team Hyundai Portugal confirmou a sua presença no Campeonato de Portugal de Ralis de 2021, o que sucede pelo quarto ano consecutivo. Todos os anos a Hyundai surge com novidades, o regresso de Armindo Araújo em 2018, a entrada de Bruno Magalhães na equipa em 2019, a prevista – que não se concretizou devido à pandemia de Covid-19 – ida para o Europeu de Ralis, em 2020, e agora a grande novidade é o novo Hyundai i20 N Rally2, que está previsto ser homologado a meio do verão, e que deverá permitir ao Team Hyundai Portugal fazer meio campeonato com o novo carro: “Vamos ter o novo carro logo de início, logo que esteja homologado, Portugal será um dos países prioritários, com as boas relações que temos com a Hyundai MotorSport garantimos isso desde o início, e portanto essa é uma boa novidade para o público português, será dos primeiros carros em competição, será o nosso, do Team Hyundai Portugal, se for em julho, logo na prova seguinte, teremos o carro, e só não podemos dizer de forma taxativa que será assim porque pode haver algum atraso, que não dependa de nós. Agora, o acordo que temos com a Hyundai é que o nosso será dos primeiros a competir. E estamos ansiosos que isso aconteça. Se os planos forem cumpridos, teremos meio campeonato com o carro atual e meio com o novo Hyundai i20 N Rally2”, disse Sérgio Ribeiro, CEO da Hyundai Portugal, ao AutoSport.

Recorde-se que o novo Hyundai i20 N Rally2 está em processo de testes há já algum tempo, e vai substituir o atual Hyundai i20 R5, que ‘nasceu’ em 2016. Portugal, para além de Espanha e Polónia, foi um dos países onde o i20 R5 obteve títulos. A caixa sequencial de cinco velocidades do R5 atual é o único componente que transita para o projeto Hyundai i20 N Rally2.