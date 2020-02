Porquê Santa Quitéria não vai ter os WRC

Tal como se previa, os World Rally Cars não vão poder disputar a classificativa de Santa Quitéria durante o Rally Serras de Fafe e Felgueiras e as razões não são muito difíceis de entender.

Os dois participantes no Campeonato do Mundo de Ralis, Dani Sordo e Ott Tanak, que virão a Portugal participar no Rally Serras de Fafe e Felgueiras, com os seus Hyundai i20 WRC não vão poder rodar na especial de Santa Quitéria, uma vez que esta vai integrar pela primeira vez – na época moderna – o calendário do Mundial, com a sua inclusão no Vodafone Rally de Portugal.

Recorde-se que este traçado foi já utilizado no Rali de Portugal há mais de duas décadas, mas de modo a evitar possíveis problemas, os dois pilotos mundialistas ficam na assistência enquanto os concorrentes do Rally Serras de Fafe e Felgueiras disputam os troços 6 e 9.

Tendo em conta que os restantes troços da zona de Fafe, que também fazem parte do percurso do Rali de Portugal são bem conhecidos pelas equipas, que já que vêm desde que o Rali de Portugal voltou para o Norte, o facto de Sordo e Tanak disputarem esta prova não encerra problemas, mas quanto a Santa Quitéria a questão é mais delicada, pois é um troço novo para todos e se Sordo e Tanak a percorressem, a Hyundai passava a ter dados e um conhecimento do troço que mais ninguém iria ter. Curiosamente, já lá houve testes, mas nessa altura ninguém sabia que o troço iria voltar ao WRC. Esta foi a forma encontrada para que a M-Sport/Ford e Toyota não ficassem prejudicadas com esta participação da Hyundai em Fafe e Felgueiras.







Face à proximidade de Felgueiras, o troço de Santa Quitéria

teve sempre muitos milhares de espectadores