Porque não o Rali das Camélias no CPR… já este ano?

O anúncio oficial era esperado a qualquer momento, mas já há alguns dias se sabia que dificilmente a decisão entretanto tomada seria revertida: não vai haver Rali dos Açores em 2020.

Com isto, o Campeonato de Portugal acaba de perder a sua quarta prova do ano: Azores Rallye (inicialmente adiado, agora cancelado), Rali de Mortágua, Vodafone Rally De Portugal e finalmente o Rali Terras D’ Aboboreira.

Realizaram-se até aqui os ralis Serras de Fafe, Castelo Branco e Vinho da Madeira, ficando agora agendados, já no próximo fim de semana o Rali do Alto Tâmega, a 10/11 de outubro, o Rallye Vidreiro Centro de Portugal / Marinha Grande e finalmente a 14/15 de novembro, o Rallye Casinos do Algarve. Seis provas das 10 previstas.



Assim sendo, e sem ser necessária uma enormidade logística ou grandes alterações de calendário, porque não tentar perceber se Luís Caramelo e o Clube de Motorismo de Setúbal querem, ou podem, ‘refazer’ a sua prova para o CPR já este ano?



Sabemos há muito que, até aqui, não houve vontade por parte de Luís Caramelo, tentar colocar já a sua prova como candidata ao CPR. Mas esse é certamente um objetivo de futuro. Porque não já este ano, tendo em conta tudo o que tem vindo a acontecer? A prova está montada, as alterações no seu figurino seriam simples de fazer, não iria acarratar grandes mudanças. Assim sendo, porque não?

Rallye Serras de Fafe (realizado)

Azores Rallye (cancelado)

Rali de Mortágua (cancelado)

Vodafone Rally De Portugal (cancelado)

Rali Terras D’ Aboboreira (cancelado)

Rali De Castelo Branco (realizado)

Rali Vinho da Madeira (realizado)

Rali do Alto Tâmega (agendado)

Rallye Vidreiro Centro de Portugal/Marinha Grande (agendado)

Rallye Casinos do Algarve (agendado)