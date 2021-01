Pontuação do CPR mudou para 2021: Como teria sido em 2020?

Já são conhecidos os novos Regulamentos Campeonato Portugal de Ralis, competição que tem grandes alterações a nível da pontuação. Resumidamente, deixa de haver 5 pontos a dividir pelo número de troços ganhos pelos pilotos, sendo que a pontuação dos ralis passa de 30 (1º), 22 (2º), 19 (3º), etc, para 25 (1º), 20 (2º), 17 (3º), 14 (4º), 12 (5º), 10 (6º), 8 (7º), 6 (8º), 4 (9º), 2 (10º), seguintes, 1 pontos.

Continua a haver Pontuação na Power Stage (CPR), para os três primeiros classificados (absoluto): 1º – 3 pontos, 2º – 2 pontos, 3º – 1 ponto. No caso de existirem vencedores ex-equo (à décima) serão atribuídos os mesmos pontos a esses vencedores.



Fazendo um exercício de como a nova pontuação pode impactar no campeonato (VER TABELA EM BAIXO), damos como exemplo os seis ralis realizados o ano passado. Atribuímos as novas pontuações, acrescentamos os pontos obtidos nas Power Stage do ano passado e ao somatório final retiramos o pior resultado. Curiosos os números finais finais, mesmo que o Campeão fosse o mesmo.

Três pontos de diferença no final do campeonato, depois de tirarmos o pior resultado das seis provas. Se não tivéssemos tirado esse resultado (porque houve menos ralis que o habitual) o campeonato ter-se-ia decidido por um ponto, sem a ‘confusão’ dos pontos adicionais por vitórias em troços.