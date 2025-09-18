Peugeot Rally Cup Portugal: Rali da Água traz fator de multiplicação decisivo

A Peugeot Rally Cup Portugal 2025 prepara-se para a sua quarta e penúltima ronda, agendada para os dias 19 e 20 de setembro. Após três etapas de grande emoção, a competição ruma ao interior norte do país, integrando-se no programa do Rali da Água Transfronteiriço Eurocidade Chaves-Verín.

Esta prova é particularmente aguardada, não só pela exigência do seu percurso transfronteiriço, mas também por introduzir um fator de multiplicação de 1,2 pontos, um elemento que poderá reconfigurar significativamente as contas do troféu.

A luta pelo título intensifica-se com pontuação bonificada

A entrada para esta ronda revela um notável equilíbrio entre os principais candidatos ao título. Ricardo Sousa e Luís Marques lideram a tabela classificativa com 68 pontos, podendo, inclusive, sagrar-se campeões nacionais já nesta etapa, caso consigam a vitória.

Logo atrás, a pressão é palpável com Henrique Moniz e Jorge Diniz (43 pontos), Guilherme Meireles e Pedro Alves (35 pontos), e Sérgio Dias e Bruno Abreu (34 pontos), todos a integrar o top-5 de pontuados. A dupla Giovanni Fariña e Alejandro Rodríguez, recém-coroados Campeões da Peugeot Rally Cup Ibérica, detém 37 pontos, mas não alinhará neste rali.

O bónus de pontos adicional confere uma importância acrescida a esta jornada de Chaves e Verín. Todos os pretendentes ao título de 2025 estão cientes de que um bom resultado poderá relançar, de forma decisiva, a luta na reta final da temporada. Este fator promete intensificar a emoção no ranking do troféu, especialmente para aqueles que se encontram mais afastados do topo da tabela, mas que ainda ambicionam o cobiçado Prémio Final: a participação num rali em 2026 com uma viatura da categoria Rally 2 da Stellantis Motorsport.

Percurso Transfronteiriço e Desafios Técnicos

Serão 14 as equipas inscritas para este rali. Organizado pelo CAMI Motorsport, o rali compreende 10 Especiais em asfalto, distribuídas por Portugal e Espanha, totalizando 115,07 km cronometrados. O percurso global, dividido em duas etapas, estende-se por cerca de 336 km, prometendo um desafio técnico e físico para todos os participantes.

Destaques dos Pilotos: quem ousará o próximo passo?

A Peugeot Rally Cup Portugal, na sua segunda edição, mantém a incerteza e a expectativa que a caracterizaram desde o sucesso da época de estreia, dando continuidade ao legado do Troféu Peugeot (2003-2006).

Ricardo Sousa tem-se destacado com vitórias no Algarve e no Terras d’Aboboreira, confirmando o seu estatuto de principal candidato e líder da contenda.

Henrique Moniz, por seu lado, tem feito da regularidade o seu principal trunfo, com um pódio no segundo rali do ano. Guilherme Meireles demonstra velocidade, mas o azar no Terras D´Aboboreira impediu-o de estar mais próximo do líder. Sérgio Dias teve um ritmo consistente nas duas primeiras provas, mas a passagem pela Madeira não lhe rendeu os pontos desejados, fechando o atual top-5.

Logo atrás deste grupo, surge Iago Gabeiras, o único não português ainda na disputa pelo título nacional, fruto de um forte arranque e de terminar quase sempre nos lugares pontuáveis. Os portugueses Gil Antunes e Rafael Rêgo também se mantêm como potenciais candidatos aos primeiros lugares, especialmente se o fator de multiplicação desta prova, lhes for favorável.

A ausência de Giovanni Fariña, recentemente coroado Campeão da Peugeot Rally Cup Ibérica, é notória, pois o piloto de Tenerife decidiu não integrar a lista de inscritos deste Rali da Água. A lista de 14 equipas inclui uma estreia absoluta: o neozelandês Bryn Jones, um jovem piloto que tem competido pelas vitórias na categoria Júnior do campeonato nacional do seu país e que se junta ao plantel da Peugeot Rally Cup Portugal para esta prova do Campeonato de Portugal de Ralis.