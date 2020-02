Peres Competições em força no Rali Serras de Fafe e Felgueiras

A época dos ralis nacionais arranca em Fafe e Felgueiras e a equipa Peres Competições aposta em três duplas para a carismática prova nortenha: Fernando Peres e Ricardo Caldeira (Mitsubishi Lancer Evo IX), Filipe Madureira e Emanuel Gonçalves (Mitsubishi Lancer Evo IX), e Cristina Silva e Eliana Monteiro (Nissan Micra).

A histórica equipa da Peres Competições prepara-se para iniciar a temporada de 2020 no Rali Serras de Fafe e Felgueiras, onde estará presente com três duplas de pilotos. Fernando Peres, tricampeão nacional absoluto e responsável pela equipa portuense, vai regressar aos míticos troços de Fafe e Felgueiras com o Mitsubishi Lancer Evo IX, tendo Ricardo Caldeira a seu lado. “A região de Fafe e Felgueiras é um local com um significado especial nos ralis em Portugal e tenho excelentes recordações destes troços. Este ano vamos participar no rali sobretudo como preparação para a nossa época no Campeonato Sul de Ralis e no Desafio Khumo Terra, que serão as nossas prioridades em 2020”, revelou Fernando Peres.











Filipe Madureira também volta a pilotar um dos Mitsubishi Lancer Evo IX da Peres Competições, novamente com Emanuel Gonçalves como navegador. O piloto de Gondomar pretende ganhar ritmo no Rali Serras de Fafe e Felgueiras, já a pensar no Campeonato de Portugal de Clássicos de Ralis onde vai participar em 2020 com o Ford Sierra RS Cosworth. “É sempre um orgulho representar a Peres Competições, principalmente nesta prova que partilha um dos patrocinadores com a nossa equipa, a CUCP”, afirmou o antigo campeão nacional de Promoção e campeão regional Norte (X1). “Vamos tentar sobretudo terminar o Rali Serras de Fafe e Felgueiras, algo que já não consigo há 10 anos. Esta época o nosso projeto passa pelo Campeonato de Portugal de Clássicos de Ralis, onde vamos pilotar o Sierra RS Cosworth. Esta participação com o Mitsubishi serve sobretudo para ganhar ritmo e tentar dar o máximo retorno aos nossos patrocinadores”, apontou Filipe Madureira.

A Peres Competições terá este ano um espírito ainda mais familiar, já que Cristina Silva e Eliana Monteiro, respetivamente esposas de Filipe Madureira e Emanuel Gonçalves, vão fazer dupla ao longo da temporada. A primeira prova de fogo será o duríssimo Rali Serras de Fafe e Felgueiras, onde utilizarão o bem conhecido Nissan Micra. “Eu e a Eliana já fizemos dupla no Rali de Mesão Frio do ano passado e tenho a certeza que vamos formar uma boa equipa. O meu grande objetivo é revalidar o título feminino no Campeonato Norte de Ralis. Em Fafe vamos usar o Nissan Micra porque o meu Ford Fiesta não tem kit de terra. Vamos tentar sobretudo chegar ao final do rali, pois sabemos que os troços vão estar muito degradados quando nós passarmos”, analisou a piloto de Vila Nova de Famalicão.

As três duplas da Peres Competições entram em ação na Super Especial noturna em Fafe, na próxima sexta-feira (dia 28). No sábado (dia 29), a prova inclui sete classificativas de terra que perfazem os 74,47 quilómetros cronometrados do percurso.