Pepe López gostou do Skoda Fabia Rally2

Depois de seis anos com o Grupo PSA, agora Stellantis, Pepe López mudou de ‘montada, equipa e navegador e estreou no Rali Terras d’Aboboreira o Skoda Fabia Rally2 com que vai correr no Rali de Portugal: “Nova marca, nova equipa, novas afinações, tudo é completamente novo, temos vindo a melhorar quilómetro e quilómetro. Foi um bom rali para nós, aprendemos muito do carro, adaptei-me ao co-piloto e à nova equipa. De resto, gosto de ganhar, mas o segundo lugar não é mau. Temos que continuar a melhorar com o carro e preparar o melhor possível o Rali de Portugal” disse López que se mostrou “encantado” com o novo Skoda.