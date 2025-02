Pedro Silva ‘lançou época de ralis “queremos melhorar o 4º lugar, se possível lutar pelo título”

A equipa do piloto rodense, Pedro Silva, realizou a apresentação oficial para a temporada de 2025. O evento marcou o início da quarta temporada do piloto das Terras de Oiro no Campeonato de Portugal de Ralis 2RM, onde Pedro Silva e a sua equipa ambicionam fazer mais e melhor “Estamos na luta, queremos melhorar o quarto lugar de 2024 e se possível lutar pelo título nacional” Afirma com determinação o embaixador da Beira Baixa.

Uma apresentação que deu a conhecer equipa técnica e parceiros, Pedro Silva que mais um ano enverga as cores da AlarmeOn, contou ainda com a entrada no projeto da conhecida marca de lubrificantes Castrol.

O ano de 2025 tem uma importância especial, Pedro Silva celebra 10 anos de carreira, e vai correr novamente com o Peugeot 208 Rally4. Para a temporada de 2025 Pedro Silva estará em várias frentes competitivas, além do Campeonato Portugal de Ralis, vai estar presente á partida na nova competição que será o Portugal Rally Series, também estará na Peugeot Rally cup Portugal, “Vamos estar envolvidos em várias competições, e em todas elas vamos querer ser fortes, e evoluir muito com a equipa e com o carro, estamos muito focados”, reforça Pedro Silva depois de ter admitido o arrojado objetivo do CPR 2RM.

O projeto da equipa liderada por Pedro Silva, não se restringe na luta contra o cronómetro, sem nunca por de parte o que são os compromissos sociais e ambientais. O ambiente também é uma preocupação, continuar o bom trabalho que já vem de anos anteriores, a equipa tem como objetivo continuar a ser um exemplo de sustentabilidade ambiental nos ralis, “queremos continuar a ser um exemplo e queremos continuar a somar prémios ambientais nos ralis”

O projeto Põe a Mão no Ar, focado na prevenção rodoviária, também regressa este ano, sensibilizando os mais jovens para a segurança rodoviária na vertente dos atropelamentos rodoviários, “se evitarmos um atropelamento já será um projeto vencedor” diz Pedro Silva com preocupação neste tema bastante sensível.

Pedro Silva destacou a importância desta apresentação onde há união e celebração junto de parceiros, amigos, família e população. “queremos aproximar as pessoas dos ralis, é um desporto incrível e que só faz sentido com publico que nos apoia e vibra connosco”. A equipa contará com a navegação de Ricardo Moura, além de Bruno Vilela, que se encontra em recuperação após um problema de saúde.