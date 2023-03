Pedro Silva eleva novamente a fasquia: agora, com o Peugeot 208 Rally4 | AutoSport

Foi na Casa de Artes e Cultura do Tejo, em Vila Velha de Ródão, que Pedro Silva e Roberto Santos apresentaram a sua época desportiva. Com a presença de familiares, amigos, parceiros, equipa e muitos fãs de ralis, a dupla, assistida pela Domingos Sport, apresentou o seu projeto e desvendou as cores do seu novo Peugeot 208 Rally4.

A dupla vai realizar o seu primeiro teste no dia 6 de março, marcando depois presença no Rali Serras de Fafe para a primeira prova do ano.

O piloto, que começou nos ralis em 2018 no Campeonato Centro de ralis, com um Toyota Starlet 1300, trocou-o pelo Peugeot 206 GTI 1.6s no ano seguinte, manteve-o em 2020, antes de trocar apra o Peugeot 208 R2 em 2021, ano em que obteve a sua primeira vitória à geral no Rally de Resende-Douro Verde. Em 2022 evolui para o CPR, novamente com o Peugeot 208 R2, aproximando-se cada vez mais dos lugares da frente nos 2WD, e este ano eleva novamente a fasquia no CPR2, com o Peugeot 208 Rally4.