Pedro Silva de Lancia Ypsilon Rally4 no CPR 2026

Pedro Silva vai disputar o Campeonato de Portugal de Ralis 2 Rodas Motrizes (CPR 2RM) em 2026 ao volante de um Lancia Ypsilon Rally4, inserido na recém-criada estrutura nacional Vision Motorsport. O piloto da Beira Baixa prepara uma temporada exigente, dividida entre o CPR e o Castrol Portugal Rally Series, competição onde se sagrou campeão 2RM em 2025.

Duplo programa competitivo para 2026

No próximo ano, Pedro Silva pretende manter a presença nas principais provas do Castrol Portugal Rally Series, com o objetivo de repetir o título conquistado e continuar a lutar pelas vitórias. Estão previstas novidades sobre o projeto nas próximas semanas.

A apresentação oficial está marcada para fevereiro, seguindo a linha de profissionalismo dos últimos anos. Nessa ocasião serão reveladas as cores do novo Lancia Ypsilon Rally4 e apresentados os parceiros que apoiarão o programa desportivo.

“Um passo natural e muito ambicioso”

“Vamos disputar o CPR 2RM com a Vision Motorsport num carro completamente novo. Foi uma oportunidade que surgiu com uma equipa ainda recente no mundo do desporto motorizado, mas composta por pessoas muito experientes e ambiciosas. Sentimos que este era o passo certo a dar”, explicou Pedro Silva.

O piloto deixou também uma nota de agradecimento à equipa Race2Win, com quem competiu nas últimas temporadas: “Temos muita pena de não poder contar com o Fábio Santos e o Ivo Santos, mas eles continuam com a Race2Win a todo o gás. Fizemos provas incríveis juntos e continuo a contar com o apoio deles.”

Pedro Santana mantém-se como navegador

Pedro Silva voltará a contar com Pedro Santana no banco do lado direito. Com a Vision Motorsport, o objetivo para 2026 passa por lutar de forma consistente pelos pódios ao longo da época, reforçando a ambição de consolidar o estatuto competitivo na categoria 2 Rodas Motrizes.