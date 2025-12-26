Pedro Silva de Lancia Ypsilon Rally4 no CPR 2026
Pedro Silva vai disputar o Campeonato de Portugal de Ralis 2 Rodas Motrizes (CPR 2RM) em 2026 ao volante de um Lancia Ypsilon Rally4, inserido na recém-criada estrutura nacional Vision Motorsport. O piloto da Beira Baixa prepara uma temporada exigente, dividida entre o CPR e o Castrol Portugal Rally Series, competição onde se sagrou campeão 2RM em 2025.
Duplo programa competitivo para 2026
No próximo ano, Pedro Silva pretende manter a presença nas principais provas do Castrol Portugal Rally Series, com o objetivo de repetir o título conquistado e continuar a lutar pelas vitórias. Estão previstas novidades sobre o projeto nas próximas semanas.
A apresentação oficial está marcada para fevereiro, seguindo a linha de profissionalismo dos últimos anos. Nessa ocasião serão reveladas as cores do novo Lancia Ypsilon Rally4 e apresentados os parceiros que apoiarão o programa desportivo.
“Um passo natural e muito ambicioso”
“Vamos disputar o CPR 2RM com a Vision Motorsport num carro completamente novo. Foi uma oportunidade que surgiu com uma equipa ainda recente no mundo do desporto motorizado, mas composta por pessoas muito experientes e ambiciosas. Sentimos que este era o passo certo a dar”, explicou Pedro Silva.
O piloto deixou também uma nota de agradecimento à equipa Race2Win, com quem competiu nas últimas temporadas: “Temos muita pena de não poder contar com o Fábio Santos e o Ivo Santos, mas eles continuam com a Race2Win a todo o gás. Fizemos provas incríveis juntos e continuo a contar com o apoio deles.”
Pedro Santana mantém-se como navegador
Pedro Silva voltará a contar com Pedro Santana no banco do lado direito. Com a Vision Motorsport, o objetivo para 2026 passa por lutar de forma consistente pelos pódios ao longo da época, reforçando a ambição de consolidar o estatuto competitivo na categoria 2 Rodas Motrizes.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI