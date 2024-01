Pedro Pereira no CPR e na Peugeot Rally Cup Portugal | AutoSport

Pedro Pereira, jovem piloto de Famalicão, vencedor do projeto federativo FPAK Júnior Team, vai ter como prémio disputar um programa no Campeonato Portugal Júnior de Ralis e na Peugeot Rally Cup Portugal, ao volante de um Peugeot 208 Rally4, integrado na estrutura da Domingos Sport e com o apoio da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting: “Há pouco tempo, sonhava em participar em ralis do Campeonato de Portugal, e agora, graças ao apoio da FPAK temos um programa de 6 ralis num Peugeot 208 Rally4.

Terei novamente a meu lado o João Aguiar como navegador e o nosso objetivo é continuar a adquirir experiência e alcançar um ritmo competitivo que nos permita lutar pelas vitórias.

Fora das classificativas, pretendo marcar a diferença com iniciativas direcionadas ao público jovem, com o objetivo de introduzir o desporto automóvel, especialmente os ralis, junto dos mais jovens e acender a paixão por esta modalidade.”

O nosso programa tem início a 23 e 24 de Fevereiro com o Rali Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas e Cabeceiras de Basto, seguido pelo Rallye Casinos do Algarve, o Rali Terras de Aboboreira, o Rali de Castelo Branco, o Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves Verin e, por fim, o Rallye Vidreiro Centro de Portugal. “