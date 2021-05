Pedro Meireles ausente do Rali de Portugal | AutoSport

A dupla Pedro Meireles – Mário Castro está fora do Rali de Portugal 2021. Problemas físicos sentidos pelo piloto vimaranense afastam a equipa da prova pontuável para o Campeonato de Mundo e de Portugal de Ralis, que vai para a estrada entre os dias 20 e 23 de Maio, na região centro e norte do país: “Estamos muito desapontados por não estar presentes no Rali de Portugal. Infelizmente alguns problemas físicos impedem-me de competir nesta prova tão exigente, ao volante do Volkswagen Polo GTI R5.

Desejamos a todos os restantes pilotos portugueses, bem como a todos os estrangeiros que nos visitam, uma excelente prova, não esquecendo o público português, a quem se pede responsabilidade, para evitar imagens menos positivas da modalidade”, explicou Pedro Meireles.