Pedro Câmara: “Não estávamos à espera de vencer na estreia, mas trabalhámos para isso”

O Rali Terras d’Aboboreira marcou o arranque do CPR 2RM, da emocionante início da Peugeot Rally Cup Portugal e Ibérica, com intensa competitividade e indefinição no pódio. Pedro Câmara e João Câmara conquistaram a vitória por uma margem estreita, naquela que foi um autêntico chegar, ver e vencer para o jovem piloto açoriano.

“Fazemos um balanço bastante positivo do rali. Correu tudo de acordo com as nossas expectativas.

Não estávamos à espera de entrar logo na minha estreia a vencer, mas nós trabalhámos para isso e é algo que veio naturalmente.

A verdade é que o rali foi bastante difícil. As segundas passagens pelos troços já estavam bastante demolidoras e nós, pilotos, já tínhamos que fazer uma gestão bastante grande do carro e da mecânica para não sofrer nenhum problema mecânico.

Mas penso que nós fizemos essa gestão muito bem, fizemos o rali em cheio. Poder entrar na minha primeira corrida aqui no Campeonato Nacional e vencer quase e dominar o rali quase do início ao fim foi bastante bom.

O nível cá fora está cada vez mais alto e pronto, agora é preparar e focar já para o próximo”, disse o piloto que nunca tinha disputado o Rali Terras d’Aboboreira: “Foi a minha primeira vez a competir de Rally4 aqui. Nunca fiz o rali Terras d’Aboboreira e é a minha primeira vez aqui no campeonato nacional, portanto estou bastante feliz com todo o fim de semana”.